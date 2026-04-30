Así será el recorrido de la marcha del 1 mayo en Cali

Cali se prepara para la movilización del Día Internacional del Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y organizaciones sociales confirmaron que este viernes 1 de mayo la marcha iniciará a las 8:00 de la mañana en el puente de La Luna.

La ruta ya fue socializada con la Alcaldía Distrital, las autoridades de movilidad y la Fuerza Pública.

Recorrido de la movilización

Desde el punto de encuentro, los participantes avanzarán por:

• Calle 13• Calle 14• Giro en la carrera 39• Calle 27 (sector Torre de Maracaibo)• Llegada a Puerto Rellena

En el punto final se realizarán actividades culturales.

Una marcha de trabajadores y familias

El presidente de la CUT Valle Wilson Sáenz, explicó que la movilización del primero de mayo es una jornada tradicional que se realiza cada año y que busca reunir no solo a trabajadores, sino también a sus familias.

“Es un día de conmemoración y de alegría. Invitamos a las familias a sumarse y participar de las actividades culturales al final del recorrido”, puntualizó Sáenz, a su vez insistió en que la jornada es abierta a toda la ciudadanía. “los trabajadores son quienes producen la riqueza del país. Por eso es fundamental su participación junto a sus familias”.

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También recalcó que desde el actual Gobierno se han registrado avances en materia laboral, como la recuperación de la jornada nocturna desde las 7:00 p.m. y el pago completo de recargos nocturnos y horas extra. “No es un avance del 100 %, pero sí se ha recuperado derechos que habían sido quitados a los trabajadores”, dijo el presidente de la CUT Valle.