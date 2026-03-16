Secretaría de Movilidad aclara videos virales por operativos en Cali

Alteraciones de la comunidad en Cali por operativos de la Secretaría de Movilidad

Dos videos virales difundidos en redes sociales mostraron la inconformidad de algunos ciudadanos frente a operativos de movilidad realizados en la ciudad de Cali.

Uno de los hechos ocurrió en el barrio La Sultana, en la comuna 20, donde agentes de tránsito, acompañados por la Policía y el Ejército, realizaron una “megatoma” con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona.

En el video grabado por habitantes del sector se intenta mostrar que la comunidad provocó la salida de los agentes de tránsito y de la Policía Metropolitana, al no estar de acuerdo con los operativos. Al parecer, quienes motivaron esta reacción serían motociclistas que prestan un servicio informal en el sector.

Sin embargo, ante estos hechos la Secretaría de Movilidad aclaró que no se trató de una expulsión de los agentes por parte de la comunidad y que la situación ocurrió después de que el operativo ya había finalizado.

Alex Zuluaga, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, explicó que el operativo sí se cumplió y que la intervención tuvo una duración aproximada de 45 minutos, sin que se registraran agresiones durante su desarrollo. El operativo dejó como saldo 97 comparendos y 17 vehículos inmovilizados, entre ellos motocicletas con placas adulteradas.

El funcionario indicó que cuando se observa la retirada de los agentes de tránsito en los videos, correspondía a una orden que debía cumplirse una vez finalizadas las labores en el sector.

Según la Secretaría de Movilidad, las imágenes difundidas en redes sociales no corresponderían completamente a la realidad de lo sucedido, pues fueron grabadas después de concluido el operativo. No obstante, señalaron que sí hubo intentos de generar confrontación.

Otro de los casos se presentó en la noche del sábado en la comuna 18, donde motociclistas intentaron generar confrontación con agentes de tránsito que realizaban patrullajes acompañados por la fuerza pública.

El subsecretario de Servicios de Movilidad, Luis Fernando Escobar, dijo que “sí se han presentado algunos episodios como los que se han visto en redes sociales donde han sido agredidos los agentes, la Policía e incluso el Ejército”.

Escobar explicó que esta problemática se viene registrando en algunos sectores específicos de la ciudad, como Siloé y Meléndez, donde con frecuencia se presentan agresiones contra los funcionarios.

“Ellos estaban haciendo unos patrullajes que se hacen conjuntos, algunos se denominan “Caravana por la Vida” otros patrullajes son ordenados en primera instancia desde la Alcaldía y se planean conjuntamente con Policía para brindar acompañamiento y seguridad a la ciudadanía en general”, explicó el funcionario.

El subsecretario también señaló que en otras zonas de la ciudad se presentan reacciones similares frente a la presencia de las autoridades de movilidad, especialmente en el oriente de Cali, en gran parte del Distrito de Aguablanca, y en sectores del occidente como Meléndez y Siloé.

“Tuvimos en la “Caravana por la Vida” en la parte del oriente una asonada prácticamente igual a la que se vio en las redes sociales y al otro día ocurrió la de Siloé”, agregó Escobar.

Finalmente, el funcionario recordó que los controles que se realizan buscan salvar vidas y verificar el cumplimiento de las normas de tránsito, como la revisión técnico-mecánica y la vigencia del SOAT.