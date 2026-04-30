Yeison López logra triple oro y de nuevo marca tres récords mundiales en Panamericano de Pesas

Colombia firmó una actuación destacada en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas que se disputa en Ciudad de Panamá, en una jornada que dejó varias medallas y récords mundiales para el país.

El gran protagonista del día fue Yeison López, “Goku”, como lo había hecho en julio del 2025 en Cali, consiguió tres medallas de oro en su categoría y estableció récords del mundo y panamericanos, consolidándose como la gran figura del certamen.

Desde el inicio de la competencia, López dejó claro su nivel. En la modalidad de arranque levantó 170 kilogramos en su primer intento y luego superó su propia marca al alcanzar los 178. En su tercera salida, completó una actuación impecable al levantar 181 kilogramos, registro que se convirtió en récord mundial

En el envión, el vallecaucano mantuvo su dominio. Aseguró el oro con un levantamiento de 200 kilogramos y posteriormente fue más allá al registrar 216, una marca que también quedó como récord del mundo. Con ello, alcanzó un total olímpico de 397 kilogramos, cerrando una jornada perfecta con tres oros y tres marcas históricas.

“Muy contento por la actuación que hemos tenido hoy. Hemos logrado marcas muy importantes, se me ha permitido hoy hacer una competencia extraordinaria, muy bonita, donde pues llevo alegría a muchos colombianos y a los que me siguen. También esperar en Dios que todo este trabajo se siga viendo reflejado para poder llegar a los próximos Juegos Olímpicos, que son en los Ángeles 2028. Es mi sueño, es lo que quiero lograr. Estamos trabajando para eso y también pues cuento con el apoyo de ustedes. Muchas gracias”. expresó López tras su participación, en la que también agradeció el respaldo de su equipo de trabajo y de las instituciones que han acompañado su proceso.

Más allá del logro individual, la jornada fue ampliamente positiva para Colombia. María Fernanda Mena se quedó con la medalla de oro en el arranque de su categoría y sumó además una presea de plata en el total. En esa misma división, Mari Leivis Sánchez obtuvo plata en el envión.

También subió al podio Julieth Rodríguez, quien consiguió tres medallas de plata en su categoría, mientras que Óscar Garcés aportó tres medallas de bronce en la división de más de 94 kilogramos.

Estos resultados reflejan el buen momento del levantamiento de pesas colombiano, disciplina que ha tenido a Cali como uno de sus principales centros de preparación. En la capital vallecaucana se realizaron concentraciones previas que han sido clave para el rendimiento del equipo en el escenario internacional.