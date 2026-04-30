EMCALI anuncia mantenimientos y suspensiones de servicios este 30 de abril

Trabajos de acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado impactarán varios barrios durante la jornada.

Acueducto

Se realizarán reparaciones en: • Los Naranjos II – Calle 80 E con carrera 26 G3

Pruebas técnicas en el sector hidráulico RBS-03A: • El Poblado II (comuna 13)

Se presentará baja presión de agua entre 12:00 m. y 3:00 p. m.

Energía

Reparaciones en: • Manuela Beltrán – Carrera 27 con calle 106 • Puerto Isaacs (Yumbo) – Carrera 16 con calle 14 • San Jorge (Yumbo) – Calle 8C con carrera 18D

Instalación de cable ecológico (suspensión 7:00 a. m. – 5:00 p. m.) • Tequendama • San Vicente • Prados del Norte

Instalación de red preensamblada (suspensión 8:00 a. m. – 4:00 p. m.) • El Caney

Alumbrado público

Reparación de luminarias en:

Comuna 20 • Siloé • Belisario Caicedo • El Cortijo

Comuna 10 • Jorge Zawadsky • Olímpico • El Guabal • Departamental

Comuna 13 • El Diamante • El Poblado • Comuneros

Comuna 19 • Bellavista • El Cedro • El Lido

Comuna 16 • Mariano Ramos • Antonio Nariño • República de Israel

Comuna 21 • Talanga • Vallegrande • Calimio Desepaz

Comuna 14 • Los Naranjos • Manuela Beltrán

Comuna 18 • Meléndez • Alto Nápoles

Zona de expansión sur • Bochalema • Ciudad Pacífica

Alcantarillado

Se realizará limpieza y mantenimiento en: • Canal Oriental – barrio San Luis • Canal Secundario – barrio Desepaz

Las labores se ejecutarán con maquinaria amarilla, retroexcavadoras y volquetas para mejorar el servicio.