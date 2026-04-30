Toros cierra doble jornada con triunfo, sigue líder y se alista para jugar ante Cimarrones

Toros del Valle firmó una de sus presentaciones más contundentes en la Liga de Baloncesto Profesional tras vencer 86-56 a Motilones del Norte en el coliseo Evangelista Mora de Cali.

El compromiso tuvo un inicio parejo, con un primer cuarto que terminó 20-19 a favor de la visita. Sin embargo, el rumbo del partido cambió por completo en el segundo periodo, cuando el conjunto vallecaucano logró un parcial de 31-7 que rompió el juego y dejó sin reacción a su rival.

A partir de ese momento, Toros mantuvo el control del partido. En el tercer cuarto volvió a imponerse con un 23-9 que amplió aún más la ventaja, mientras que, en el cierre, aunque Motilones ganó el último periodo, la diferencia ya era definitiva.

La figura del encuentro fue Emanuel Payton, quien lideró la ofensiva con 27 puntos, además de cinco rebotes y un alto porcentaje en triples. También se destacó Shaquawn Singleton, cerca del triple-doble, y Kevin Quiñónez, con minutos importantes en la pintura

El entrenador de Toros, Bernardo Fitz González, valoró el desempeño del equipo y el carácter mostrado durante el partido:

“El equipo en la defensa empezó bien, pero después entró la banca y bajó un poco el ritmo. Pero el equipo está jugando bien, me encanta cómo responden a la adversidad. Lo más importante es el carácter de estos muchachos, que es increíble. Hoy tuvimos prácticamente dos MVPs… Manny y también Sequan, que casi hace un triple-doble. Es la gente que tenemos aquí y es importante mantener un grupo así unido y compitiendo”

Por su parte, el técnico de Motilones explicó las dificultades que ha tenido su equipo en la temporada y cómo eso se reflejó en el juego

“Armamos el equipo faltando un día, no tuvimos pretemporada, tuvimos problemas con las transacciones de los jugadores… es difícil. Intento adecuar jugadores para hacer el rol y ha sido complicado. Lo bueno es que ahora tendremos unos días de descanso para afrontar los últimos juegos de la temporada”.

Con este resultado, Toros del Valle ahora se alista para su próxima serie como visitante, que se disputará el 4 y 5 de mayo frente a Cimarrones en Quibdó, en el Coliseo La Caldera, donde buscará mantener su buen momento en el campeonato.