Richard Ríos clave en la victoria de Benfica, pero criticado por la prensa Portuguesa

Benfica se impuso 2-1 en su visita a Arouca en la jornada 26 de la Primeira Liga de Portugal, en un partido en el que el colombiano Richard Ríos fue protagonista al marcar el gol del empate parcial para el conjunto lisboeta.

El encuentro comenzó con ventaja para el equipo local. Apenas al minuto 7, el delantero español Iván Barbero abrió el marcador desde el punto penal y puso en ventaja al Arouca en la primera mitad.

En el segundo tiempo apareció el mediocampista colombiano. Al minuto 50, Richard Ríos aprovechó un balón dentro del área y anotó el 1-1, devolviéndole la esperanza al Benfica en un compromiso que se había complicado desde el arranque.

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Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, el conjunto visitante logró quedarse con los tres puntos. En los minutos finales, el atacante croata Franjo Ivanović marcó el 1-2 definitivo, resultado que le permitió al equipo dirigido por José Mourinho sumar una victoria clave en la lucha por el campeonato.

Con este triunfo, Benfica llegó a 62 puntos y se mantiene en la tercera posición, a siete unidades del líder, el Porto, que suma 69 tras 26 partidos disputados.

Críticas de la prensa de Richard Ríos

A pesar del gol, el rendimiento de Richard Ríos fue objeto de fuertes críticas por parte de la prensa en Portugal. Un medio local cuestionó su desempeño durante el partido, señalando errores en la toma de decisiones y en la circulación del balón.

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“Se precipitó demasiado, el balón parecía quemarle bajo presión, tomó muchas malas decisiones y falló pases. Buscaba su lugar en el campo y también falló en algunos momentos de presión y cuando tuvo que usar su físico”, señaló el medio A Bola, que además le otorgó una calificación de 4.

El análisis también mencionó su gol, destacando que estuvo bien ubicado tras un tiro de esquina ejecutado por Andreas Schjelderup para conectar de cabeza y marcar el primer tanto del Benfica.

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¿Cuándo vuelve a jugar Richard Ríos?

Richard Ríos tendrá la oportunidad de volver a mostrarse con el Benfica el próximo sábado 21 de marzo, cuando su equipo se enfrente al Guimarães a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia) en una nueva jornada del campeonato portugués.