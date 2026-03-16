Capturan en Cali a hombre buscado por Interpol por clonar huellas dactilares para préstamos bancario

Un hombre de 34 años, que era buscado a nivel internacional por las autoridades, fue capturado en el sur de Cali señalado de integrar una red dedicada a clonar huellas dactilares para acceder a préstamos bancarios de manera fraudulenta.

La detención se realizó en vía pública en el barrio El Ingenio, cuando el señalado se movilizaba por el sector. Sobre él pesaba una orden judicial y además figuraba en el cartel de los más buscados por hurto en Valledupar.

Según las investigaciones, el hombre habría desarrollado un sofisticado método para copiar huellas digitales de otras personas y utilizarlas para solicitar créditos en entidades financieras, suplantando la identidad de las víctimas.

Las autoridades indicaron que en su contra existen más de 100 denuncias relacionadas con este tipo de fraude, lo que lo convirtió en uno de los principales objetivos de búsqueda en el departamento del Cesar.

Además, debido a su capacidad para utilizar herramientas digitales y sistemas informáticos para evadir a las autoridades, su nombre había sido incluido en una Circular Azul de la Interpol.

El capturado era requerido por delitos como concierto para delinquir, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documento.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente y deberá responder ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.