Tragedia en Yumbo: mujer murió en incendio de su vivienda tras publicar un video de despedida

Momentos de angustia se vivieron en la noche del domingo en el barrio San Jorge, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, tras un incendio que cobró la vida de una mujer identificada como Pilar González.

De acuerdo con información preliminar, la conflagración se habría originado al interior de la vivienda de la víctima. Antes de los hechos, la mujer habría publicado un video en su estado de WhatsApp en el que se despedía y aseguraba que presuntamente le prendió fuego a la casa.

Las llamas se propagaron rápidamente y terminaron afectando al menos dos viviendas adicionales del sector, lo que generó momentos de pánico entre los vecinos.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo acudieron al lugar y lograron controlar la emergencia, aunque la vivienda donde se originó el incendio quedó totalmente destruida.

“El inmueble fue consumido en su totalidad y en su interior se encontró el cuerpo calcinado de una mujer. Además, dos viviendas aledañas resultaron afectadas, una con daños cercanos al 70 % y otra con afectaciones del 20 %, principalmente en el techo”, explicó el capitán Alberto Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Yumbo.

El oficial agregó que el video que circula en redes sociales sería una de las pistas sobre las posibles causas del incendio, aunque este material hace parte del proceso de verificación que adelantan las autoridades.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia.