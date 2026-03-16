Buga vivirá el IV Congreso Nacional de Turismo Religioso

En Guadalajara de Buga, cada año miles de personas llegan hasta esta ciudad del Valle del Cauca para conocer su historia, visitar sus templos y recorrer uno de los destinos espirituales más importantes del país. En medio de ese movimiento constante de visitantes, ahora la ciudad también se prepara para convertirse en un espacio donde se habla sobre lo que pasará en el futuro de este tipo de turismo.

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En Guadalajara de Buga se realizará del 18 al 20 de marzo el IV Congreso Nacional de Turismo Religioso y de Patrimonio, un evento que reunirá a expertos, académicos, operadores turísticos y representantes del sector interesados en fortalecer este tipo de turismo y su impacto en la región.

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Además de paneles y conversatorios, durante tres días el congreso incluirá una Rueda de Negocios de Turismo y Oportunidades. Allí se espera que surjan alianzas y nuevas ideas para fortalecer este tipo de turismo que, aunque muchas veces pasa desapercibido, mueve miles de personas cada año.

La secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, explicó que el evento tendrá participación internacional y también dejará movimiento económico en la región.

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Buga ya tiene experiencia en recibir visitantes movidos por la fe. Solo en 2025 la ciudad superó el millón doscientos mil visitantes, y cerca del 38 % fueron turistas extranjeros que llegaron atraídos por la historia, la tradición y el significado espiritual que tiene este lugar para muchos creyentes.

Por eso, más allá de los números, el congreso también busca algo más sencillo: poner sobre la mesa cómo la cultura, la religión y el turismo pueden convivir en un mismo camino. Y en una ciudad como Buga, donde cada semana llegan peregrinos de distintos lugares, ese diálogo parece tener bastante sentido.

Quienes deseen participar podrán consultar la programación.

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