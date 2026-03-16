¿Secretaria de Contratación de Tunja hizo memorial de defensa del alcalde, ante Consejo de Estado?

Tunja

En la página del Consejo de Estado aparece radicado un documento en el que Joseph Esteban Montenegro Galindo quien funge como coadyuvante del demandado alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov y le pide que, “se adicione como efecto de la sentencia el cómo debe seleccionarse al alcalde encargado una vez ejecutoriada la sentencia de Nulidad Electoral”.

Así mismo, “que se adicione como efecto de la sentencia, claridad de si el ciudadano al cual se encarga como alcalde puede ser de una filiación política diferente al partido del Alcalde cuya elección fue anulada. En caso afirmativo, se sirva manifestar las razones de derecho por las cuales ese nombramiento no va en contra de las disposiciones legales y jurisprudencia relacionada y tampoco es una violación a los derechos fundamentales consagrados en la constitución política de Colombia”.

El documento que supuestamente fue presentado el 13 de marzo por Joseph Esteban Montenegro Galindo quien funge como coadyuvante del demandado alcalde de Tunja, no terminó de ser diligenciado y haciendo trazabilidad se puede ver que fue elaborado por Luz Mila Acevedo Galán, actual secretaria de Contratación de Tunja.

Es más, hay tres comentarios adicionados en los que se puede leer:

Luz Mila Acevedo Galán: con apoderado

Luz Mila Acevedo Galán: cuánto tiempo necesitamos

Luz Mila Acevedo Galaán: “uitar”

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Por su parte el abogado Marco Antonio Palma quien representa a los demandantes de la elección del alcalde de Tunja en el Consejo de Estado pide que, “se rechacen de plano los memoriales presentados con posterioridad a la sentencia de segunda instancia por resultar improcedentes y extemporáneos, declarar que la sentencia del 05 de marzo de 2026 se encuentra ejecutoriada y ha hecho tránsito a cosa juzgada judicial, ordenar la remisión inmediata del expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá para efectos del cumplimiento del fallo y adoptar las medidas necesarias para evitar actuaciones dilatorias que pretendan desconocer la firmeza de la decisión judicial”.

Los demandantes renunciaron a términos judiciales para que se acelere el proceso y la sentencia quede ejecutoriada para que el gobernador, Carlos Amaya defina a quién encarga de la alcaldía, mientras el partido la Fuerza de la Paz envía la terna para que se designe un alcalde encargado mientras se realizan las elecciones atípicas.