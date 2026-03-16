Precio del dólar en Venezuela para HOY 16 de marzo: Inicia la semana con leve aumento

Precio del dólar hoy en Venezuela; así abre la imagen la cotización de la divisa internacional en el país venezolano. Imagen de referencia. Crédito: Getty Images.

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para la apertura de la semana del lunes 16 de marzo, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales.

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país sudamericano.

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Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, dado que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY lunes 16 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 446,80480000 bolívares hasta el lunes 16 de marzo, lo que significa que los precios se mantendrán en tal cifra hasta HOY.

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 511,22064801 bolívares

511,22064801 bolívares Yuan chino: 64,79563779 bolívares

64,79563779 bolívares Lira turca: 10,11197740 bolívares

10,11197740 bolívares Rublo ruso: 5,57775314 bolívares

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 16 de marzo?

El Banco Central de Venezuela, además, informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 16 de marzo.

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El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada del 16 de marzo, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

BBVA Provincial: 459,5142 para compra - 519,4820 para venta.

459,5142 para compra - 519,4820 para venta. Banco Nacional de Crédito BNC: 477,1381 para compra - 483,5440 para venta.

477,1381 para compra - 483,5440 para venta. Bancamiga: 491,1630 para compra - 497,0841 para venta.

491,1630 para compra - 497,0841 para venta. Banco Mercantil: 503,5366 para compra - 530,0000 para venta.

503,5366 para compra - 530,0000 para venta. Banco Micro financiero R4: 555,4268 para compra - 555,8418 para venta.

555,4268 para compra - 555,8418 para venta. Otras instituciones: 481,4966 para compra - 485,3283 para venta.

Estas cotizaciones del precio del dólar para Venezuela representan una nueva alza con respecto al precio que se manejó durante la semana anterior, en donde la divisa del país venezolano se cotizó en 443,25870000 bolívares (VES).

Esta nueva cotización del dólar favorece a las personas interesadas en realizar operaciones con divisas extranjeras, dado que el precio al alza de la divisa internacional en el país venezolano hace que se genere una rentabilidad económica cada vez más alta dado los precios al alza del dólar.