Paloma Valencia cuestionó contratos de Colpensiones por más de $27.000 millones para publicidad

Paloma Valencia cuestionó contratos de más de 27.000 millones para la publicidad de Colpensiones.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó públicamente los procesos de contratación adelantados por Colpensiones para la ejecución de campañas de divulgación institucional durante este año. Según la dirigente política, la entidad abrió dos convocatorias que, sumadas, superan los $27.000 millones.

De acuerdo con la información conocida, uno de los procesos contempla recursos cercanos a $12.000 millones destinados al diseño, producción y ejecución de estrategias en medios no masivos. El segundo contrato, por más de $15.000 millones, está orientado a la planeación e implementación de campañas en medios masivos de alcance nacional.

Valencia aseguró que ambos procesos tendrían propósitos similares relacionados con la visibilidad institucional y la difusión de los programas de la administradora de pensiones. “Fragmentaron la operación en dos contratos a pesar de que tienen prácticamente el mismo propósito”, afirmó.

La dirigente también advirtió que el incremento del gasto en publicidad institucional genera cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos. “El gasto excesivo en publicidad también es una forma de corrupción”, señaló.

Hasta este momento, Colpensiones no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a los cuestionamientos planteados por la candidata presidencial del Centro Democrático.

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