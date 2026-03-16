Los cuestionamientos hacia Petro por presunta participación en política: ¿qué dice el presidente?

No paran los cuestionamientos hacia el presidente Gustavo Petro por sus señalamientos contra los candidatos, las Instituciones electorales y por encuentros en la Casa de Nariño, que no son bien vistos en plena época de elecciones.

Y es que no cayó muy bien la reunión que tuvo el presidente Petro con la bancada electa del Pacto Histórico en la Casa de Nariño, pues a pesar de que su presentación fue muy corta, ha recibido cuestionamientos porque hablaron de prioridades legislativas y lo que tivene para el partido tras su eventual triunfo en los comicios del pasado 8 de marzo.

Pero el presidente también le ha respondido a candidatos, ha lanzado críticas hacia la conformación de las fórmulas vicepresidenciales, ha opinado sobre temas políticos coyunturales, y hasta invitó a los colombianos a no participar en las consultas, luego de que el Consejo Nacional Electoral sacara a Iván Cepeda.

¿Cómo se defiende el presidente?

El presidente Gustavo Petro se defendió ante los cuestionamientos que ha recibido por su reunión con la bancada electa del Pacto Histórico, aseguró que otros mandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en sus correspondientes Gobiernos, también se reunieron con cabildantes de sus partidos políticos y a ellos no les pasó nada.

“No entiendo, hasta Uribe y Santos iban como presidentes al partido de la U en sus convenciones y ahora se les volvió delito que me reúna con la bancada electa del Pacto cuando ya no hay elecciones de Congreso”, dijo.

Señaló que él es cabildante del Pacto Histórico, y que se puede reunir con los de su partido sin problema, porque ya pasaron las elecciones del Congreso y no estaría incurrindo en participación en política.