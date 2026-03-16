Las prioridades de la Empresa de Servicios Públicos de Santander bajo la nueva gerencia

Sergio Díaz, gerente de la Esant habla del acueducto para la Mesa de los Santos

Bucaramanga

La Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, tiene nuevo gerente desde noviembre pasado. La junta directiva de la compañía designó en esa posición a Sergio Andrés Díaz Ardila.

El nuevo gerente era el director de Planeación de la compañía; se define como un hijo de provincia como quiera que nació en El Guacamayo, una de las poblaciones de la región comunera.

Es un ingeniero ambiental egresado de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS; con especializaciones en la Universidad de Santander, Udes.

Sus prioridades

Con relación a lo que ha llamado los desafíos que representan varios proyectos los cuales llevan varios años sin concluirse, el nuevo gerente de la empresa dijo en un reportaje concedido a Caracol Radio que son 4.

El primero y que ha tenido más eco mediático es el Acueducto Regional del Chicamocha cuyo contrato fue suscrito durante la administración del entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa para suministrar agua a la Mesa de los Santos hace 11 años.

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Aseguró que de momento están a la espera de los resultados de un convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB que intenta determinar qué camino tomar con relación a la captación de agua en el lecho del río Chicamocha.

De momento, no hay agua a través de este mecanismo para los habitantes de la Mesa de los Santos. El gerente de la Esant anuncia que se efectuará una reunión entre todas las partes para definir de una vez por todas la suerte del proyecto.

Alcantarillado para Vélez

El segundo proyecto o desafío es la terminación del Plan Maestro de Alcantarillado de Vélez. “Hay mesas de trabajo a instancias de la Procuraduría que hacen seguimiento a los compromisos de los diferentes actores”, aseguró. El objetivo es terminarlo antes de las próximas ferias de esa población en agosto.

El tercero de los retos está en Guavatá donde falta agua. En 2019 se contrató un proyecto para llevar el servicio desde Bolívar.

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El otro desafío es el acueducto de Barichara que viene desde el gobierno de Horacio Serpa. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Ptap, buscando un resultado medible y palpable que sirva además a Villanueva y Cabrera”, aseguró.

La Esant es la gestora del Plan Departamental de Aguas al que se han suscrito 71 de los 87 municipios de Santander desde el año 2013. Hay más de 50 proyectos en gestión, aseguró el gerente de la compañía.