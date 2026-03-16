Ofrecen recompensas por responsables de masacre en Cimitarra, Santander

Bucaramanga

La Policía de Santander y la gobernación entregaron nuevos detalles sobre la masacre que se presentó en el municipio de Cimitarra en donde fueron asesinadas tres personas y otro caso en donde también fue hallada sin vida una mujer y que investigan si está relacionada con el primer caso.

Las tres personas, dos hombres y una mujer, fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda en el corregimiento de Puerto Olaya y de acuerdo al reporte de las autoridades, “información inicial, indica que estas personas habrían llegado recientemente al sector y presuntamente habrían sido contactadas por un actor delincuencial conocido con el alias de “Yorman”, quien desde un centro penitenciario estaría intentando retomar el control del microtráfico en esta zona del Magdalena Medio".

En otro sector, fue encontrada una mujer también asesinada al interior de su vivienda y las autoridades están verificando si los dos casos tendrían relación.

Tras un consejo de seguridad extraordinario, el general Oscar Hernández, secretario del interior de Santander confirmó que se ofreció “una recompensa que tiene dos niveles, la primera hasta 50 millones de pesos por la estructura del grupo armado organizado, especialmente en este caso clan del Golfo y así mismo por el grupo de delincuencia común organizada hasta de 30 millones de pesos por lograr su captura”.

Por ahora las investigaciones avanzan para determinar si fueron grupos provenientes de Puerto Berrio en Antioquia quienes cometieron este hecho violento.