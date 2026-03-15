Comienza a operar la nueva ruta aérea directa entre Bucaramanga y Medellín

Bucaramanga

Desde el aeropuerto Palonegro, que presta servicios para Bucaramanga, siguen incrementándose las rutas directas con otras ciudades del país, Wingo anunció que desde el próximo 16 de marzo comienza la ruta directa desde la capital santandereana hasta Medellín.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, cuando se anunció la ruta indicó que es importante seguir impulsando el departamento para seguir trayendo visitantes a la región y “por eso tenemos que seguir trabajando en tres líneas específicas: promoción, eventos e infraestructura para el turismo".

La ruta estará operando los días lunes, miércoles y viernes y sus precios arrancan desde los 105.000 pesos. Esto se suma a las rutas a Barranquilla, Santa Marta y Aruba.

Esta ruta hace parte de una serie de vuelos directos que entrarán en operación por esta aerolínea desde Bucaramanga hacia destinos nacional e internacionales. El presidente de Wingo, Eduardo Lombana, indició que “Bucaramanga se ha comprometido en crecer y nosotros vamos a ser equipo con la ciudad y con Santander para asegurar que seamos un dinamizador más de la economía”.