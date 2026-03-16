Estos son los sectores de la comuna 8 de Cali que se quedarán sin energía este lunes

Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, informaron que este lunes 16 de marzo de 2026 se realizarán labores de mantenimiento, reparación y modernización en diferentes sectores de la ciudad.

Acueducto

Durante la jornada se adelantarán reparaciones en :

• Industrial: Calle 32 entre carrera 10 y carrera 11B.

• Capri: Carrera 70 # 10 Bis 72 y calle 5 con carrera 77A.

• Ciudad Jardín: Calle 12 # 112 - 120.

• Ciudadela del Río: Carrera 26 Bis # 121 - 63.

• Comuneros II: Calle 72 M2 # 28 - 38.

• San Vicente: Calle 26 N con avenida 2 BN.

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Además, se realizará un trabajo especial de acueducto en el barrio Belisario Caicedo, en la calle 1 Oeste con carrera 52, donde se repondrá un medidor hurtado y se reparará el daño en la instalación de la tubería.

Energía

EMCALI adelantará trabajos de modernización de la red eléctrica mediante la instalación de cable ecológico en el circuito Carrera 15, específicamente en la calle 33A entre la carrera 17C y la carrera 17F5, en el barrio La Floresta, comuna 8.

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Por estas labores, se presentará suspensión temporal del servicio de energía entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Alcantarillado

En el sistema de alcantarillado se realizarán trabajos de limpieza y mantenimiento en el Canal Oriental, a la altura del barrio El Vergel.

Actividades que hacen parte de las acciones de mantenimiento preventivo que adelantan para mejorar el funcionamiento de las redes de servicios públicos en la ciudad.