Valle del Cauca se coronó campeón del Nacional de Para Atletismo en Cali

El Valle del Cauca se quedó con el primer lugar del Campeonato Nacional de Para Atletismo, que finalizó este domingo 12 de abril en Cali, tras liderar el medallero general con un total de 115 preseas. La delegación vallecaucana dominó la competencia con 47 medallas de oro, 43 de plata y 25 de bronce, superando a Antioquia que ocupó el segundo lugar con 56 medallas, y al Cauca que completó el podio con 32.

El certamen reunió a 310 para atletas de 13 regiones del país: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño, Quindío y Valle del Cauca, en un evento que reafirma a Cali como uno de los principales escenarios del deporte adaptado en Colombia.

Se compitió en pruebas de pista, campo y salto, con un total de 160 competencias y que contó con la presencia de figuras destacadas a nivel nacional e internacional. Este campeonato hace parte del proceso de preparación hacia futuras competencias del calendario deportivo, incluyendo los Juegos Paranacionales de Montería 2027 y eventos internacionales proyectados para 2026.

En lo deportivo, varios atletas lograron actuaciones destacadas. Entre ellos, Yesenia Restrepo en la prueba de bala F11, Karen Palomeque en los 200 metros T38 con un registro de 24,9 segundos, y Andrés Mosquera en el lanzamiento de disco F44 con una marca de 58,63 metros. También sobresalieron Diego Meneses en jabalina F34 (37,73 m), Juan Sebastián Gómez Coa en salto T38 (6,40 m), Xiomara Saldarriaga en bala F38 (11,30 m) y Yasiris Blandón en impulsión de bala F13 (12,80 m). La jornada de cierre estuvo a cargo de las pruebas de campo femeninas, con resultados destacados de Yeniffer Paredes en jabalina F57 (17,66 m) y Érica Castaño en jabalina F56 (15,19 m).

Con estos resultados, el Valle del Cauca ratifica su protagonismo en el para atletismo nacional y consolida su proceso de cara a los próximos retos del calendario competitivo.