Colombia vs Chile, por 3 puntos claves hacia el mundial femenino 2027

La Selección Colombia Femenina vuelve hoy 14 de abril a recibir a la Selección de Chile Femenina por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 8:00 p.m. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega motivado tras su más reciente victoria 2-1 frente a Venezuela, resultado que le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla con 10 puntos, los mismos que Argentina, en la pelea directa por el liderato.

Ahora, el reto será ante un rival que también lucha por mantenerse en zona de clasificación. Chile ocupa la cuarta posición con 7 unidades y necesita sumar en Cali para no perder terreno en la tabla. El conjunto chileno ha tenido un rendimiento irregular en el torneo, con resultados que incluyen un empate ante Venezuela, una goleada frente a Bolivia, una caída ante Perú y una reciente derrota contra Argentina, lo que lo mantiene en la disputa por los primeros lugares.

Por su parte, Colombia buscará aprovechar la localía y el buen momento ofensivo que mostró en su último compromiso, donde Leicy Santos y Gissela Robledo fueron determinantes para remontar el marcador. El compromiso en Cali será clave en las aspiraciones de ambos equipos, teniendo en cuenta que las dos primeras selecciones del torneo obtendrán cupo directo al Mundial de 2027, mientras que el tercero y cuarto lugar deberán disputar el repechaje.

Con este panorama, la ‘tricolor’ afronta un nuevo desafío en casa, en un duelo que puede marcar el rumbo en la lucha por la clasificación y el liderato del certamen.

Tabla de posiciones:

1. Argentina: 10 puntos (+11).

2. Colombia: 10 puntos (+5).

3. Venezuela: 8 puntos.

4. Chile: 7 puntos.

5. Paraguay: 6 puntos (-1).

6. Perú: 6 puntos (-6).

7. Ecuador: 5 puntos.

8. Uruguay: 2 puntos.

9. Bolivia: 1 punto.