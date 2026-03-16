Siete personas fueron asesinadas en Cali el domingo; hubo doble homicidio

La violencia volvió a golpear a Cali durante el fin de semana. De acuerdo con el reporte de las autoridades, siete personas fueron asesinadas el domingo 15 de marzo en seis casos de homicidio ocurridos en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los hechos más graves fue un doble homicidio registrado en la avenida 2 con calle 74, en el barrio Brisas de los Álamos, en el nororiente de Cali. Allí, un hombre de 55 años y una mujer de 29 fueron atacados a disparos. La mujer murió en el lugar de los hechos, mientras que el hombre fue trasladado a una clínica, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Otro de los casos se registró en el sector conocido como Comedores, en Alto de Los Chorros, donde un hombre de 29 años fue asesinado con arma blanca.

En el barrio Alfonso Bonilla Aragón, en el oriente de Cali, un joven de 19 años fue atacado con arma de fuego y murió posteriormente en un centro asistencial.

Entre tanto, en el asentamiento suburbano Las Palmas del barrio Comuneros, un hombre de 43 años fue atacado con arma cortopunzante y falleció en un hospital debido a la gravedad de las heridas.

Otro homicidio ocurrió en el barrio Las Orquídeas, donde un hombre de 31 años fue asesinado a disparos.

El último caso reportado el domingo se registró en el barrio Guayaquil, donde un hombre de 56 años fue atacado con arma de fuego y murió cuando era atendido en un centro hospitalario.

A estos hechos se suman dos homicidios ocurridos el sábado en Cali, lo que eleva a nueve el número de personas asesinadas durante el fin de semana en la capital del Valle del Cauca.

Con estos casos, Cali supera los 205 homicidios en lo corrido de 2026, más que en el mismo periodo de 2025, cuando a esta fecha se registraban 202 muertes violentas. La cifra también es superior si se compara con los años 2024, 2023 y 2022, cuando el número de homicidios para marzo era menor.