Es momento de que Barranquilla tenga otro talante, que sea líder en Caribe internacional: Benedetti

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En entrevista de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a su posible aspiración a la alcaldía de Barranquilla.

Si bien el Mininterior afirmó llevar una buena relación con Alejandro Char: “Yo soy un amigo de Alejandro Char y creo que las cosas se las ha hecho muy bien; no tengo ningún cuestionamiento a su gestión (...) pero creo que ya llegó el momento de que esta ciudad de verdad tenga otro talante nacional que sea cosmopolita, que sea líder en el Caribe, pero en el Caribe internacional, y tenga toda la fuerza para ser la primera ciudad.

Iván Cepeda sobre declaración de Antioquia

Benedetti destacó que sería bueno para la democracia salir de esos extremos porque hay una estigmatización, pero también hay un pasado y una parte de la historia. “Lo del tema del paramilitarismo y narcoparamilitarismo nació en Antioquia y nació en la época donde hubo alianza entre los políticos y ellos; es la cuna”.

Sin embargo, el ministro Bendetti hizo un llamado para dejar de señalar a Iván Cepeda como miembro de las Farc: “Lo único que hizo fue estar en un proceso de paz el cual fue un facilitador muy importante para que hubiera un proceso como el que se dio con el expresidente Santos”.

Elecciones 8 de marzo: balance

Por otro lado, el ministro se refirió a cómo se desarrollaron las legislativas el pasado 8 de marzo, donde enfatizó que: “Si estas elecciones se comparan con las anteriores, las cosas volvieron a salir muy bien”.

El ministro destacó que desde hace un año se había activado el Plan Democracia, en apoyo con la Registraduría, la Contraloría y la Defensoría.

Incluso, dentro de esta estrategia se armó un Plan de Mando Unificado con las 32 gobernaciones y los alcaldes para ver qué necesidad se iba presentando, para irla resolviendo. “Esto se desarrolló 7 meses antes de que se lanzaran los candidatos al Congreso”. afirmó.

Por otro lado, el ministro se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, “Tiene que haber un software que tiene que ser del Estado, actualmente no es del Estado. El que está en el Consejo Nacional Electoral es una cinta de calculadora que recoge los datos de los departamentos y los suma. Si es verdad que tuviera el software el Estado, entonces no se necesitaría el que se tiene que exigir y licitar para la empresa, que es de una empresa privada, que es de todo lo que digan son, luego no existe, no existe el software que sea del Estado."