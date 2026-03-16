Mensaje del rector de la UIS a los nuevos congresistas de Santander: trabajar juntos por la región

El rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras, envió un mensaje a los congresistas santandereanos elegidos para el periodo legislativo 2026–2030, en el que destacó la importancia de trabajar de manera conjunta por el desarrollo del departamento.

En el mensaje, el rector felicitó a los senadores y representantes a la Cámara elegidos por Santander, quienes iniciarán su periodo el próximo 20 de julio.

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Porras señaló que la “pluralidad de visiones dentro de la nueva bancada refleja la diversidad de la democracia y abre la posibilidad de construir acuerdos en temas clave para el futuro de la región”.

Además, señaló que la universidad está dispuesta a apoyar iniciativas que aporten al desarrollo de Santander y al bienestar de sus comunidades.

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El mensaje fue emitido desde Bucaramanga días despues de conocerse los resultados de las elecciones legislativas en el país.