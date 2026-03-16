Defensoría abre en Bucaramanga centro para resolver conflictos antes de acudir a un juez

La Defensoría del Pueblo inauguró en Bucaramanga el Centro de Conciliación y Mediación Penal de la Regional Santander, un espacio gratuito que permitirá a los ciudadanos resolver conflictos a través del diálogo, antes de acudir a un juez.

El servicio está orientado a atender problemas familiares, de pareja, comunitarios o entre vecinos, a través del diálogo y con el acompañamiento de un conciliador o mediador que ayuda a construir acuerdos entre las partes.

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“Con este centro buscamos que las personas puedan resolver sus conflictos de manera pacífica y gratuita, sin tener que acudir a procesos judiciales. La conciliación permite promover el diálogo y fortalecer la convivencia en las comunidades”, afirmó Jesualdo Arzuaga Ramírez, defensor regional del Pueblo en Santander.

Según la entidad, el objetivo es ofrecer una alternativa para tramitar conflictos de forma pacífica y restaurativa antes de que escalen a procesos judiciales.

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Las personas interesadas pueden acercarse directamente a la sede de la Defensoría Regional Santander, ubicada en la carrera 22 #28-07, barrio Alarcón, en Bucaramanga, en horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.