Claman consejo de seguridad en zona rural de Los Patios tras asesinato de dos menores

Norte de Santander.

La preocupación por la seguridad volvió a encender las alarmas en la zona rural de Los Patios, luego de los hechos violentos registrados durante el fin de semana que dejaron como resultado la muerte de dos menores de edad.

Ante esta situación, líderes de las juntas de acción comunal de la vereda Corozal y Villas de Corozal enviaron una solicitud formal a las autoridades para que se convoque con urgencia un consejo de seguridad rural y se establezca un plan de acción que permita enfrentar la problemática de orden público que afecta a estas comunidades.

La petición fue dirigida al alcalde de Los Patios, Alexi Allende Valencia Lizcano; al secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Edinson Quintero Medina; y al comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Ojeda, con el fin de que se analice la situación y se adopten medidas que garanticen la tranquilidad de los habitantes.

En el documento, los líderes comunales manifestaron que las comunidades rurales enfrentan a diario diferentes dificultades relacionadas con la seguridad y la convivencia, por lo que consideran necesario fortalecer la presencia institucional y coordinar acciones entre autoridades, fuerza pública y ciudadanía.

La solicitud también plantea que en este espacio participen líderes sociales y representantes de la comunidad, con el propósito de definir estrategias que permitan proteger la vida de los habitantes y evitar que hechos como los registrados recientemente vuelvan a repetirse en esta zona del municipio.

Además, la comunicación fue enviada con copia a la Personería Municipal de Los Patios, la Defensoría del Pueblo regional, la Secretaría de Gobierno municipal, el Ejército Nacional, la Unidad Nacional de Protección y medios de comunicación, con el objetivo de que se acompañe la atención de la situación de seguridad que hoy preocupa a estas comunidades rurales.