Aracataca, Magdalena rinde homenaje a Gabriel García Márquez en el aniversario de su natalicio

Con motivo de su 99 aniversario diversas actividades culturales y artísticas se llevan a cabo en Aracataca, Magdalena para rendir homenaje al escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez. La programación reúne a estudiantes, docentes, gestores culturales y visitantes que se suman a esta celebración dedicada a exaltar el legado literario del autor cataquero.

Entre las actividades programadas se destaca el concurso intercolegial de cuento y poesía “Tras las huellas de Gabo”, una iniciativa que busca incentivar la creatividad y la escritura entre los jóvenes. Según los organizadores, este evento ha logrado fortalecer la participación de las familias y la comunidad educativa, consolidándose como un espacio cultural que cada año busca atraer visitantes de diferentes regiones del país.

La jornada cultural se desarrolla en los alrededores de la Casa Museo Gabriel García Márquez, uno de los sitios más representativos de la tierra natal del Nobel de Literatura. Desde allí, estudiantes y promotores culturales resaltan la importancia de mantener vivo el legado de “Gabo”, motivando a las nuevas generaciones a explorar la literatura a través del cuento y la poesía.