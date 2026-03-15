Verano: “En 2027 tendremos el segunda voto Caribe por la autonomía de las regiones”

Este 14 de marzo se conmemoraron 16 años del histórico Voto Caribe, una consulta simbólica realizada en 2010 en la que cerca de 2,5 millones de ciudadanos de los ocho departamentos de la región respaldaron la idea de que el Caribe colombiano avanzara hacia un modelo de mayor autonomía dentro de la unidad nacional.

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Hoy, ese impulso ciudadano vuelve a cobrar fuerza con la meta de que en las elecciones territoriales de octubre de 2027 se realice un nuevo referendo, esta vez con efectos jurídicos vinculantes.

La iniciativa busca materializar el anhelo de convertir la Región Administrativa y de Planificación Caribe en una Región Entidad Territorial, (RET) lo que permitiría a la región contar con presupuesto propio, personería jurídica y mayor autonomía administrativa.

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La propuesta es liderada por el gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano de la Rosa, quien ha insistido en que el objetivo es transformar el respaldo político expresado en 2010 en una realidad institucional. Según explicó, el paso de la RAP a la RET permitiría que el Caribe deje de ser solo un espacio de planificación y pase a convertirse en una entidad territorial con capacidad de ejecutar su propio Plan de Desarrollo y administrar recursos.

Actualmente, expertos del proceso señalan que cerca del 85 % de los recursos públicos del país son administrados desde el nivel central, lo que limita la capacidad de los departamentos para resolver problemas estructurales. Entre ellos se mencionan desafíos en infraestructura, proyectos ambientales estratégicos como el Canal del Dique y la recuperación de La Mojana, además de necesidades en servicios públicos y desarrollo regional.

El camino hacia el referendo de 2027

Para que el nuevo Voto Caribe se materialice en 2027, será necesario un trámite legislativo previo. De acuerdo con el gobernador Verano, el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, se comprometió a presentar el proyecto de ley correspondiente antes de finalizar el actual periodo legislativo.

La iniciativa deberá ser tramitada posteriormente por el nuevo Congreso de la República, que se instalará el 20 de julio, con el objetivo de habilitar la convocatoria a las urnas para que los ciudadanos decidan nuevamente sobre la creación de una región descentralizada con autonomía y recursos propios.

Verano recordó que el proceso tiene sustento constitucional desde hace más de tres décadas. “Todo es posible”, afirmó, al señalar que el próximo 4 de julio se cumplen 36 años de la Constitución de 1991, de la cual fue constituyente y en la que se incorporaron los artículos que abren la puerta a un modelo de país basado en regiones.

Como parte de la agenda regional, se anunció que Barranquilla será sede de un encuentro con las altas cortes para profundizar el debate sobre la construcción de un Estado regional.