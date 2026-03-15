Varios barrios del norte de Tunja siguen sin servicio de agua

Tunja

La empresa Veolia Aguas de Tunja informó este 15 de marzo que el tanque San Rafael, infraestructura que abastece al norte de la ciudad, no se encuentra operando con niveles óptimos, situación que ha generado una descompensación en el sistema de acueducto.

Debido a este inconveniente, varios sectores permanecen sin servicio de agua desde la red de distribución. Para mitigar la situación, la empresa anunció que el suministro se realizará de manera temporal mediante carrotanques mientras se avanza en la estabilización del sistema.

Entre los barrios afectados se encuentran Portal de Hunzahúa, Balcones del Norte, New Country, Parque Industrial, Manantial del Norte, Portales del Norte, Balcones de Don Espíritu, La Colorada, Santa Catalina, Coompes, Villas del Norte, Cabañas del Norte y el Parque Residencial El Refugio. También reportan falta de agua sectores como Asís, Villa Luz, Buenavista, Poblado de Filadelfia, Villa del Norte Maldonado, Santa Lucía, barrio 20 de Julio y la parte alta del barrio El Dorado.

Según la empresa, el personal técnico adelanta verificaciones y maniobras para restablecer el equilibrio del sistema y avanzar en la recuperación progresiva del servicio. No se descarta que durante el día se presenten nuevas novedades operativas, las cuales serán comunicadas a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

La compañía además hizo un llamado a la comunidad a hacer un uso responsable del agua, recomendando tomar duchas cortas, evitar el lavado de vehículos o fachadas, promover el uso racional del recurso en actividades domésticas y comerciales, y no sobrealmacenar agua mientras se supera la contingencia.