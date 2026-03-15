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15 mar 2026 Actualizado 21:47

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Política

¿Quiere cambiar su puesto de votación en las presidenciales? Esta es la fecha en que vence el plazo

La actualización del lugar donde los ciudadanos ejercerán su derecho al voto forma parte del calendario electoral definido para los comicios de este año

Podrá cambiar su puesto de votación hasta el 31 de marzo.

Podrá cambiar su puesto de votación hasta el 31 de marzo.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, este trámite permite que las personas puedan sufragar en un punto más cercano a su lugar actual de residencia, estudio o trabajo, evitando desplazamientos largos el día de las elecciones.

La entidad explicó que el procedimiento debe realizarse de manera presencial en cualquiera de sus sedes o en los puntos móviles habilitados en diferentes ciudades del país. Para ello, los ciudadanos deben presentar la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la versión digital vigente.

El plazo para solicitar el cambio vence el 31 de marzo, fecha establecida dentro de la organización logística del proceso electoral presidencial. Es decir, un mes antes de la primera vuelta. Una vez finalizado este periodo, no será posible modificar el puesto asignado.

Las autoridades electorales hicieron un llamado a verificar con anticipación la información registrada y adelantar el trámite oportunamente, con el fin de garantizar una participación ágil y sin contratiempos durante la jornada electoral.

Lea también: Polémica política por declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia agitó la campaña presidencial

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