Por falta de vacunas, Bogotá concentra dosis contra sarampión para viajeros

Ante la baja disponibilidad de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola en la ciudad, la Secretaría de Salud anunció un ajuste temporal en la estrategia de inmunización para priorizar la vacunación de viajeros internacionales y garantizar la realización de cercos epidemiológicos.

Puede leer: Colombia confirma un cuarto caso importado de sarampión y refuerza llamado a la vacunación

Según lo explicó el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández en Caracol Radio,“ la dosis de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola se utilizan principalmente para proteger al talento humano en salud, realizar cercos vacunales ante casos sospechosos y vacunar a viajeros internacionales”.

Actualmente, Bogotá cuenta con 5.000 dosis disponibles, una cantidad insuficiente para mantener la vacunación en los más de 200 puntos que habían sido habilitados como parte de la estrategia ampliada.

Le puede interesar: Vacunas contra el sarampión se están acabando en Bogotá: se prioriza inmunización de viajeros

Durante el primer trimestre de 2025 se administraron 7.995 dosis de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola, mientras que a corte de marzo de 2026 un total de 22.064, lo que representa un incremento del 275 %.

Cabe recordar que, el 20 de febrero de 2026 el Distrito solicitó al Ministerio de Salud el envío de 50.000 dosis adicionales, con el fin de garantizar la continuidad de la estrategia de vacunación en la ciudad; sin embargo, hasta el momento no han sido asignadas.

Teniendo en cuenta que Bogotá ya confirmó tres casos de sarampión importados, la ciudad mantiene activa la alerta epidemiológica y, mientras restablece la disponibilidad del biológico, concentrará temporalmente la vacunación de viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales de transporte Salitre y Satélite del Sur, priorizando a quienes tienen viajes programados.

Vea también: Caso sospechoso de sarampión en Bogotá reactiva vigilancia ante aumento de contagios en México

El subsecretario, aseguró que las personas que viajen al exterior deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje, tiempo necesario para que se desarrolle la protección contra el virus.

Finalmente, el subsecretario hizo un llamado a las familias para revisar el carné de vacunación de los niños menores de 10 años y verificar que cuenten con las dos dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

“Se informa que la ciudad cuenta con dosis suficientes de esta vacuna en la ciudad, cuya protección es fundamental ante el mayor riesgo de complicaciones, por lo que invita a completar el esquema de vacunación en los más de 200 puntos habilitados en Bogotá”, concluyó.