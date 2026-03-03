En Santander hay cerca de 2 mil vacunas disponibles contra el sarampión

Bucaramanga

Santander está en alerta tras conocerse el resultado un hombre de 35 años que arrojó positivo en su prueba de sarampión por lo que se está insistiendo en que los niños y los adultos mayores completen su esquema de vacunación.

Desde la secretaría de salud departamental se confirmó que hay cerca de 2 mil dosis de vacunas contra la sarampión pero se está priorizando su aplicación a niños entre 5 y 10 años y adultos de 35 a 59 años.

El secretario de salud de Santander, Edwing Prada, señaló que "se le solicitó al ministerio de salud nos apoye con más biológicos porque estos 2.000 rápidamente se se agotan. Hemos puesto a disposición personal de las alcaldías de Floridablanca, Bucaramanga y de la Secretaría de Salud con el fin de intensificar las jornadas de de vacunación".

Agregó el funcionario que se le ha venido haciendo seguimiento al caso del hombre con sarampión y a su alrededor se hicieron pruebas y hay otro posible caso positivo que se está a la espera del resultado.

“Ya hay un caso de un posible contagio directo por esta persona, el cual ya se le hizo la respectivas tomas de muestra, estamos pendientes de los resultados de confirmado o descartar este posible contacto directo de el caso importado”, añadió el secretario Prada.

En todos los centros de vacunación está disponible este biológico para que las personas puedan completar su esquema.