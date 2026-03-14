Tabla de posiciones de la Liga de España: Real Madrid golea al Elche

El Real Madrid recibió al Elche en la jornada 28 de la liga española en el estadio Santiago Bernabéu en una jornada perfecta para los dirigidos por Álvaro Arbeloa que vencieron a su rival.

El equipo local, que llegaba después de otro gran triunfo ante el Manchester City por la Champions League, necesitaba el triunfo en la Liga para no perderle la pisada al Barcelona en la tabla de posiciones.

El primer gol del partido fue de Rudiger al minuto 38 del encuentro. Tras varios rechazos en el área, el balón quedó en el defensor que remató de forma potente para marcar y vencer al arquero rival.

Después, aumentó la cuenta Federico Valverde, el uruguayo que ha tenido una gran semana recibió un balón en el área, se desmarcó con una buena acción individual y remató para marcar el segundo.

El tercer gol fue de Huijsen que marcó de cabeza. El Elche descontó con un autogol de Manuel Ángel al minuto 84. Pero faltaba más, al minuto 88, Arda Güler hizo un golazo desde antes de mitad de cancha y venció al arquero que estaba muy adelantado.

Ahora, el Madrid espera el resultado de su rival en la liga española, el Barcelona. La escuadra de Hansi Flick se enfrentará este domingo al Sevilla en el Camp Nou.

Resultados de la jornada de la Liga española

Alavés 1-1 Villarreal

Girona 3-0 Athletic

Atlético de Madrid 1- 0 Getafe

Oviedo 1-0 Valencia

Así está la tabla de posiciones de LaLiga