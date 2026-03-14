Tabla de posiciones Premier League: Arsenal gana sobre la hora y se afianza en la cima

El Arsenal FC consiguió una sufrida pero valiosa victoria 2-0 ante el Everton FC en un encuentro muy disputado que se definió en los minutos finales y que le permite al conjunto londinense mantenerse firme en el liderato de la Premier League.

Durante gran parte del compromiso, el Arsenal tuvo el control del balón y buscó generar peligro en campo rival, pero le costó transformar sus ataques en opciones claras de gol. Everton, por su parte, logró llegar con más claridad al área rival, aunque se encontró repetidamente con un inspirado David Raya, quien salvó al equipo local en varias ocasiones con intervenciones decisivas.

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Cuando el empate parecía sellado, apareció el delantero Viktor Gyökeres al minuto 89. El atacante aprovechó una mala salida del arquero Jordan Pickford y definió para abrir el marcador, desatando la celebración en el estadio.

Ya en el tiempo añadido, al 90+7, llegó el gol que sentenció el partido. Tras un tiro de esquina y una nueva salida fallida de Pickford, el joven Max Dowman (de apenas 16 años y que había ingresado al minuto 74) quedó solo frente al arco y empujó el balón para marcar el 2-0 definitivo.

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Con este resultado, el Arsenal se consolida en el primer lugar de la Premier League con 70 puntos, sacándole diez unidades de ventaja al Manchester City, que aún debe disputar su partido frente al West Ham United.

Resultados de la jornada 31 en Premier League

Arsenal 2-0 Everton

Burnley 0-0 Bournemouth

Sunderland 0-1 Brighton

Chelsea 0-1 Newcastle

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Tabla de posiciones de la Premier League