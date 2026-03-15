Junta Directiva de ISA declaró la nulidad del nombramiento del presidente Jorge Carrillo

Medellin

Este sábado 14 de marzo la Junta Directiva de ISA decidió declarar nulo el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de la empresa antioqueña. Así lo dio a conocer a través de un comunicado publicado en información relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En la comunicación oficial, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) informó que la decisión se toma luego de la votación que realizaron los miembros “en decisión adoptada el 14 de marzo de 2026, celebrada a través de voto por escrito, por unanimidad, instruyó a la administración para notificar al señor Jorge Andrés Carrillo la terminación unilateral de su contrato de trabajo a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia proferida el pasado 26 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado”, expuso la compañía.

Así las cosas, la misma empresa decide no seguir contando con los servicios profesionales del exgerente de EPM en la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Recordemos que el Consejo de Estado consideró que hubo irregularidades en el proceso que llevó a su designación .

Desde la decisión del alto tribunal, ISA había nombrado como presidente encargado a Carlos Augusto Quintero Monsalve mientras se adelanta el proceso de selección para reemplazar en el cargo a Carrillo.