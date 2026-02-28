ISA retira Jorge Andrés Carrillo de la presidencia luego de fallo del Consejo de Estado

La compañía Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), empresa del grupo Ecopetrol, suspendió temporalmente el contrato de su presidente Jorge Andrés Carrillo Cardoso luego de que el Consejo de Estado anulara su elección por irregularidades en el proceso de selección.

Mediante un comunicado, informó que, en una sesión extraordinaria, su junta directiva resolvió que Carrillo dejará de ejercer “a partir de este momento” las funciones de presidente y representante legal.

“Con el voto de la mayoría de sus miembros, se decidió suspender temporalmente su contrato de trabajo hasta que quede en firme la sentencia emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad de su elección”, señaló ISA en un pronunciamiento.

La empresa agregó que, una vez la decisión judicial quede en firme, el contrato de trabajo será terminado.

En la misma sesión, la junta designó por unanimidad a Gabriel Jaime Melguizo Posada, actual vicepresidente del negocio de transmisión de energía, como presidente encargado mientras se nombra un titular en propiedad.

ISA afirmó que mantiene su respeto por las decisiones judiciales y que sus operaciones continuarán con normalidad.

“ISA reitera su respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y reafirma que sus operaciones continuarán desarrollándose con total normalidad, manteniendo la prestación confiable de los servicios y el cumplimiento de los compromisos con sus grupos de interés”, indicó la compañía.

La decisión de la junta se produce después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyera que la elección de Carrillo estuvo afectada por irregularidades en el proceso adelantado por la empresa.