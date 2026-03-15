Fue elegida la nueva Junta Directiva de Cotelco, Norte de Santander

Norte de Santander

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia - Cotelco - en Norte de Santander adelantó su Asamblea General de Afiliados, espacio donde se presentó a los empresarios del gremio el balance de gestión correspondiente al año 2025 y se eligió a la nueva Junta Directiva.

Resaltó Cotelco que “entre los logros más destacados se resaltó la realización de la tercera versión del Encuentro Turístico y Hotelero del Oriente Colombiano (ETHOC), consolidado como el evento académico y comercial más importante del sector en el oriente colombiano. Así mismo, se impulsó un plan de capacitaciones gratuitas para los hoteles afiliados, en articulación con Fontur, la Cámara de Comercio de Cúcuta y la Alcaldía de Cúcuta, fortaleciendo las capacidades empresariales del sector”.

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De igual manera se resaltó la participación que ha tenido el gremio en espacios de representación sectorial y las acciones de promoción y visibilidad para los hoteles afiliados.

Nueva Junta Directiva Cotelco Capítulo Norte de Santander

En este espacio se eligió a los integrantes de la nueva Junta Directiva, quedando representados de la siguiente manera:

Presidente: Amilcar Mirep Corona (Hotel Zaraya).

Amilcar Mirep Corona (Hotel Zaraya). Vicepresidente: Iván Rodríguez Acevedo (Hotel Luxor).

Iván Rodríguez Acevedo (Hotel Luxor). Tesorera: Paola Gil (Hotel Arizona Suites).

Paola Gil (Hotel Arizona Suites). Vocales: Ludwing Rojas (Hotel Santa Clara Inn); Adriana Acevedo (Hotel Boutique Gao); Judith Yamile Jaimes (Hotel Holiday Inn) y Javier Rojas (Hotel Colonial Chinácota).

Ludwing Rojas (Hotel Santa Clara Inn); Adriana Acevedo (Hotel Boutique Gao); Judith Yamile Jaimes (Hotel Holiday Inn) y Javier Rojas (Hotel Colonial Chinácota). Fiscales: Alexander Trujillo Castro (Hotel Casino Internacional), y Jerlin Rodríguez (Hotel Ibis Cúcuta).

“La nueva Junta Directiva asume este periodo con el compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la industria hotelera y contribuyan al posicionamiento de Norte de Santander como un destino turístico competitivo”, aseguró la agremiación.