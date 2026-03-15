Familias PNIS frenan por ocho días el paro campesino en el Catatumbo

Catatumbo

A pesar del anuncio de paro campesino, con fecha de inicio el lunes 16 de marzo del 2026, las familias PNIS del Catatumbo dieron a conocer a través de un comunicado, que le dan un nuevo plazo al Gobierno Nacional, para evitar tomar las vías de hecho.

Lo anterior, después de sostener una reunión con Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, “en la cual se abordaron puntos críticos sobre los retrasos en los compromisos del programa, las comunidades hemos decidido declarar un voto de confianza condicionado”.

Según el comunicado de estas familias, este voto de confianza condicionado es por ocho días. “Este tiempo es un espacio de espera para que la voluntad de diálogo se transforme en hechos concretos de cumplimiento.

Sin embargo, estas familias hacen la aclaración que “si al vencimiento de estos 8 días no existen garantías reales, actos administrativos y cronogramas verificables, las familias campesinas iniciaremos el desplazamiento masivo de manera inmediata hacia los puntos de concentración”.

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Además, en este comunicado hacen un llamado a los entes de control, para que se verifique en qué van los compromisos adquiridos años atrás con estas familias.

“Hacemos un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General para que hagan presencia exclusiva y verifiquen el estado de los acuerdos. Exigimos que estas instituciones, que han sido testigos del proceso durante años, certifiquen el incumplimiento que hoy nos obliga a considerar las vías de hecho”.