Autoridades confirman que joven desaparecido tras salir de un bar de la 85 ya esta con su familia

En las ultimas horas, familiares y amigos de Mateo Garzón Plazas reportaron al joven como desaparecido tras salir de un bar en la calle 85 con carrera 12, alrededor de las 3:00 a.m.

De acuerdo con la información brindada por su familia, el hombre había salido del Bar Hi, I´m SCI y tenía puesto una camisa azul de cuadros, un jean azul oscuro y tenis.

Puede leer: El ‘paseo millonario’ ya no es un hurto: Bogotá debe endurecer el castigo contra la criminalidad

Sin embargo, luego de varias horas de búsqueda la Secretaria de Seguridad de Bogotá confirmó que el joven había sido encontrado.

“El señor Garzón fue encontrado por un grupo de #GestoresDelOrden en un paradero de bus, en inmediaciones al Parque León de Greiff a las 5:00 A. M.“, informó la Secretaría.

Le puede interesar: Operativos contra el paseo millonario en Bogotá: autoridades, taxis y bares fortalecen alianza

Así mismo, desde la entidad informaron que debido al estado en el que se encontraba, “fue trasladado a un centro asistencial para verificar su estado de salud. El servicio #AIDE contactó a su familia, quienes ya están enterados y se disponen a reencontrarse con él".