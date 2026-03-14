¿Sol o lluvia? Pronóstico clima HOY viernes 13, sábado 14 y domingo 15 marzo: Bogotá, Medellín y más

El clima en Colombia durante el fin de semana del viernes 13 al domingo 15 de marzo de 2026 estará marcado por lluvias en gran parte del país, especialmente en regiones del centro y sur, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Las precipitaciones más fuertes se esperan entre viernes y sábado, mientras que para el domingo se prevé una ligera disminución en los acumulados de lluvia en varias regiones.

Le puede interesar: ¿Cuándo empezará el fenómeno de El Niño en Colombia 2026? Expertos advierten sobre ‘súper El Niño’

Aun así, las autoridades recomiendan estar atentos a las condiciones del clima, especialmente en zonas montañosas donde pueden presentarse tormentas eléctricas y lluvias intensas.

Conozca aquí el pronóstico del tiempo para las principales regiones del país y ciudades como Bogotá y Medellín.

Pronóstico del clima en Colombia para el viernes 13 de marzo

Para este viernes 13 de marzo, el IDEAM prevé lluvias moderadas a fuertes durante la tarde y la noche en varios sectores del país.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas principalmente en departamentos como Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. También se esperan lluvias en zonas de la Amazonía como Caquetá, Vaupés y Amazonas.

En otras zonas, como el sur de Antioquia y sur de Caldas, podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas.

Mientras tanto, regiones del Caribe y otros sectores del país tendrán condiciones más secas, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé tiempo mayormente seco, aunque no se descartan lluvias ocasionales en el mar.

Clima en Bogotá:

Para la capital del país, Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias durante la tarde, especialmente en localidades del oriente y norte de la ciudad.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante el fin de semana:

Temperatura mínima: cerca de 10 °C

Temperatura máxima: entre 19 °C y 20 °C

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos salir con paraguas o impermeable, ya que las precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente.

Pronóstico del clima para el sábado 14 de marzo

El sábado 14 de marzo continuará el tiempo lluvioso en buena parte del país, especialmente en la región Andina.

Se prevén precipitaciones con acumulados medios a altos en departamentos como Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima.

En la región Pacífica, las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para ciudades como Medellín, ubicadas en Antioquia, se espera un fin de semana con nubosidad y probabilidad de lluvias, especialmente en horas de la tarde.

En la Amazonía también se prevén precipitaciones en zonas de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía.

Clima del domingo 15 de marzo: menos lluvias en algunas regiones

Para el domingo 15 de marzo, el pronóstico indica una disminución gradual de las lluvias en varias regiones del país.

Sin embargo, todavía se esperan precipitaciones sectorizadas en departamentos de la región Andina como Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá.

En la región Pacífica, especialmente en Valle del Cauca y Nariño, podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes.

En contraste, la región de la Orinoquía tendrá predominio de tiempo seco, salvo en el sur del Meta, donde podrían registrarse lluvias ligeras.

Recomendaciones ante las lluvias del fin de semana

Ante este panorama climático, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales recomienda a los ciudadanos: