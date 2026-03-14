Primera Asamblea de Cocina Tradicional del 2026 en Cartagena

En un ambiente cargado de entusiasmo y aroma a tradición, se llevó a cabo la primera Asamblea de Cocina Tradicional del año en la Megabiblioteca del Pie de la Popa. Este encuentro no solo sirvió para planificar las acciones del 2026, sino también para escuchar de primera mano el balance de quienes mantienen viva nuestra cultura.

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En la Asamblea de Cocina Tradicional se vivió un importante espacio de participación de la sociedad civil, donde se aportaron ideas y reflexiones que fortalecen los ejes fundamentales para la gobernanza cultural. Un encuentro que reafirma el valor de nuestras tradiciones y el compromiso colectivo con la preservación y proyección de nuestra identidad.

Los asistentes resaltaron cómo espacios como el Festival del Frito y del Pastel se han convertido en un motor de bienestar y estabilidad. Una de las portadoras de tradición compartió con profunda emoción su experiencia.

“¿Cómo me ha ido en el Festival del Frito y Pastel?, eso ha sido una maravilla. Gracias a Dios y al programa de la Alcaldía e IPCC, no le debo a nadie un peso y estoy trabajando con mis dulces y sin deuda. El que no agradece lo que aquí están haciendo es una tristeza, porque todos debemos estar contentos y agradecidos”, dijo Rosa Cabarcas.

Durante la jornada, los miembros del Consejo reafirmaron que estos espacios participativos, donde trabajan de la mano con la academia y la comunidad, son fundamentales para que los protagonistas de la gastronomía local sigan creciendo. Asimismo, se invitó a la ciudadanía a prepararse para el próximo Festival del Dulce, que promete seguir impulsando la economía popular.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay señaló: “Escuchar testimonios de superación de nuestras matronas nos llena de orgullo y nos confirma que vamos por el camino correcto. La cocina tradicional no es solo cultura, es el sustento digno de cientos de familias. Mi compromiso es seguir fortaleciendo estos programas para que cada festival sea una oportunidad de crecimiento y bienestar para nuestros portadores de saberes”.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del IPCC, aseguró: “Esta asamblea es el punto de partida para un 2026 lleno de logros compartidos. Nos emociona ver cómo la articulación entre el Consejo y los protagonistas de nuestra gastronomía genera resultados tan positivos y reales en sus vidas. Seguiremos trabajando con dedicación para que nuestra identidad culinaria sea siempre valorada y protegida”.

Con el cierre de esta primera asamblea, Cartagena se prepara para una agenda cargada de sabor y tradición. La Alcaldía Mayor y el IPCC invitan a todos los cartageneros y visitantes a mantenerse atentos a las próximas convocatorias, especialmente al Festival del Dulce y la Comida Típica Cartagenera, donde nuestras matronas y portadores de saberes seguirán deleitándonos con el patrimonio gastronómico que nos une.