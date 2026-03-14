🔴 Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich con Luis Díaz EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido

Bayern Múniche y Kompany está teniendo su segunda mejor temporada en la Bundesliga en la historia del club, con 66 puntos tras 25 partidos (igual que en la temporada 2012/13). Solo en la temporada 2013/14 sumaron más puntos a estas alturas (71). En su reciente victoria por 4-1 contra el Monchengladbach, el Bayern marcó tres o más goles en un partido de la Bundesliga por vigésima vez esta temporada; solo la temporada pasada (22 veces) superaron esta cifra.

Leverkusen en sus últimos cinco partidos, cuatro han terminado en empate (una victoria), incluido el 1-1 ante Arsenal el 11 de marzo en la ida de los octavos de final de la Champions League, donde solo un penalti polémico en el tramo final les quito el triunfo.

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El hecho de que el Bayern no contara con Harry Kane ni Michael Olise en su victoria por 4-1 en casa contra el Mönchengladbach. El colombiano marcó el primer gol y dio la asistencia para el segundo, asegurando así sus participaciones en goles número 24 y 25 en su partido número 24 de la Bundesliga.

En las cinco principales ligas europeas, solo otros dos jugadores tendrán al menos 25 participaciones directas en goles en la temporada 2025/26: Erling Haaland (29) y Kylian Mbappé (27).

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