Gobierno asegura que implementación de nuevo pasaporte avanza con normalidad a pesar de las demandas

Varios cuestionamientos ha recibido el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, para la producción de pasaportes colombianos.

Sin embargo, el Gobierno colombiano aclaró que la implementación del nuevo modelo de pasaportes avanza con completa normalidad, a pesar de los dos procesos judiciales que continúan en contra del convenio para la producción de estos documentos.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que no es cierto que hayan problemas con la producción de los documentos, porque están garantizando el abastecimiento y el cumplimiento del convenio mientras avanzan.

Reiteró que están enviando un mensaje equivocado a los colombianos, para tratar de entorpecer un proceso, que según el Gobierno, avanza con transparencia y sin inconvenientes.

¿Cómo avanzan los procesos judiciales en contra del convenio?

El primer proceso que avanza es el de la Procuraduría, que se tramita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Frente a este el Fondo Rotatorio interpuso a principios de este año un recurso de reposición contra el auto argumentando que las controversias en contra del convenio, deben ser discutidas por un tribunal de arbitramento internacional, que es el juez del contrato en atención a la cláusula compromisoria pactada.

La otra demanda que continúa es la acción popular que presentó Nicolás Dupont, por la que el Fondo Rotatorio se ha opuesta al considerar que la demanda no cumple con los requisitos legales.

Mientras esta acción popular avanza, también avanza una acción de tutela que el Fondo Rotatorio presentó ante el Consejo de Estado, en la que solicita protección a los derechos fundamentales del debido proceso, que se afecta cuando se admite un reclamo sin cumplir las exigencias legales.