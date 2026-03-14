Capturan a francés con circular Roja de Interpol: era requerido por sustracción de un menor

Una alerta en los sistemas de información de Migración, permitió la captura de un ciudadano francés en un hotel ubicado en cercanías a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

El hombre tenía circular roja de Interpol, lo que activó la alerta en los sistemas de las autoridades colombianas, quienes lo capturaron y lo pusieron a disposicion de los entes correspondientes en el marco de la cooperación internacional.

El ciudadano era requerido por sustracción de un menor y falsedad en documento administrativo, por lo cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes.