Capturan a francés con circular Roja de Interpol: era requerido por sustracción de un menor
Las autoridades lo descubrieron por una alerta en los sistemas de información de Migración.
Una alerta en los sistemas de información de Migración, permitió la captura de un ciudadano francés en un hotel ubicado en cercanías a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
El hombre tenía circular roja de Interpol, lo que activó la alerta en los sistemas de las autoridades colombianas, quienes lo capturaron y lo pusieron a disposicion de los entes correspondientes en el marco de la cooperación internacional.
El ciudadano era requerido por sustracción de un menor y falsedad en documento administrativo, por lo cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...