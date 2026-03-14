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14 mar 2026 Actualizado 16:18

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Política

Capturan a francés con circular Roja de Interpol: era requerido por sustracción de un menor

Las autoridades lo descubrieron por una alerta en los sistemas de información de Migración.

Una alerta en los sistemas de información de Migración, permitió la captura de un ciudadano francés en un hotel ubicado en cercanías a la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

El hombre tenía circular roja de Interpol, lo que activó la alerta en los sistemas de las autoridades colombianas, quienes lo capturaron y lo pusieron a disposicion de los entes correspondientes en el marco de la cooperación internacional.

El ciudadano era requerido por sustracción de un menor y falsedad en documento administrativo, por lo cual fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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