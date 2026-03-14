Envían a la cárcel a alias “El Buda” por el asesinato del director de la DIAN en Tuluá, Valle

Un juez envió a la cárcel a alias “El Buda”, identificado como Cristian Alexis Muñoz, señalado de participar en el asesinato de Gilberto Calao, crimen ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en Tuluá, centro del Valle.

El hombre fue capturado en el sur de Cali y presentado ante un juez por la Fiscalía General de la Nación, que lo señala de haber participado en el ataque como campanero y facilitador de la huida de los sicarios.

De acuerdo con la investigación, Muñoz habría salido desde Cali hacia Tuluá en la madrugada para ubicar a la víctima y alertar a los responsables del momento oportuno para ejecutar el atentado.

Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó cómo se habría coordinado el seguimiento al funcionario de la DIAN antes del crimen.

“La víctima era seguida por un grupo de personas en un vehículo que era conducido por Cristian Alexis Muñoz. Aprovechan cuando el funcionario se detiene en una esquina a comprar alimentos y lo atacan a disparos. El vehículo que era conducido por el señor Cristian Alexis esperaba con el motor prendido a unos 100 metros del lugar de los hechos. Según estos elementos, actuó como campanero, saliendo de Cali desde las cuatro de la mañana”, relató el fiscal.

Las autoridades también investigan si alias “El Buda” tendría vínculos con estructuras dedicadas al sicariato en Cali, entre ellas “Los Viruñas” y “Los Chaguales”, que delinquen principalmente en el barrio El Rodeo.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial por los delitos de homicidio y tráfico de armas.