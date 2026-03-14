Entierran el pasado por un puestico en el gobierno uribista: Roy por aval de liberales a Paloma

Un fuerte cuestionamiento realizó el candidato Roy Barreras cuestionó el coaval que entregó el Nuevo Liberalismo a la campaña de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Recordó una publicación de 2018 de Juan Manuel Galán en la que señaló que negociar una alianza con el uribismo lo dejó aterrado.

“A César Gaviria se le olvidó la persecución y acoso a nuestro ejercicio como opositores, cuando las ideas liberales fueron antítesis del uribismo”: dice la publicación de Juan Manuel Galán en el año 2018.

Frente a esto, Roy le dijo a Juan Manuel Galán que: “enterró el pasado lejos de la tumba de sus padres a cambio de un puestico en el gobierno uribista”, al mismo tiempo que también cuestionó a la familia de Rodrigo Lara por actuar supuestamente de la misma manera.

"Luis Carlos Galán jamás estaría con los que quieren hacer trizas la Paz"

El candidato presidencial, publicó también un video en el que Luis Carlos Galán, asesinado el 18 de agosto de 1989, hablaba de la necesidad de trabajar por conseguir una paz para los colombianos.

Por lo cual, Roy aseguró que "Luis Carlos Galán jamás estaría con los que quieren hacer trizas la Paz“, y aseguró que por su memoria y la del liberalismo popular, Colombia necesitaría de un centroizquierda “con voluntad de cambio”.