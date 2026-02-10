Trancones en La Calera, Cundinamarca: obras irán hasta el 13 de febrero.

Bogotá D.C

En horas de la mañana de este martes 10 de febrero se presentó un monumental trancón en l a vía a La Calera que afectó la movilidad de los habitantes. Se tomaban más de una hora en llegar a Bogotá.

Estas afectaciones se debieron a obras que se presentan en la vía y que perjudicaron la movilidad por el cierre de un carril.

Las obras que se están adelantando son por parte del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el kilómetro 4 de la vía, cerca a la capilla y del puente peatonal.

Se trata de trabajos para mejorar las cunetas del alcantarillado que está afectado por la ausencia de de sistemas de drenajes en este tramo, según confirmó el IDU a Caracol Radio.

Desde el pasado 9 de febrero comenzaron las reparaciones en este sector y se estima que duren hasta las 5 de la mañana de este viernes 13 de febrero.

Los horarios de trabajo son desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde y en la noche se recogen escombros.