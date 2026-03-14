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14 mar 2026 Actualizado 17:59

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Fútbol

Luis Díaz marca y salva al Bayern Múnich ante Leverkusen: vea la tabla de goleadores en Bundesliga

El guajiro anotó un golazo para salvar el empate 1-1 del cuadro bávaro en el BayArena.

Luis Díaz marca y salva al Bayern Múnich ante Leverkusen: vea la tabla de goleadores en Bundesliga. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) / Dean Mouhtaropoulos

Luis Díaz marca y salva al Bayern Múnich ante Leverkusen: vea la tabla de goleadores en Bundesliga. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Agridulce jornada para Luis Díaz en la Bundesliga. Si bien marcó el gol del empate para Bayern Múnich en su visita al Bayer Leverkusen (1-1), sobre el cierre del encuentro vio la cartulina roja por simular dentro del área.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE BAYER LEVERKUSEN Y BAYERN MÚNICH

Es preciso recordar que antes de anotar el tanto definitivo del encuentro, a Lucho le fue invalidada una asistencia (pase a Harry Kane) por revisión en el VAR. Justamente, se determinó mano del inglés en el inicio de la jugada, razón por la cual no valió nada de ahí en adelante.

Pero el fútbol trae revancha y Díaz la aprovechó. Un terrible despeje del arquero Janis Blaswich quedó en poder de Michael Olise, quien de inmediato habilitó al guajiro. Este ingresó al área y connun sutil toque definió cruzado. Alegría total para un equipo que merecía el empate.

NO SE PIERDA EL GOLAZO DE LUIS DÍAZ EN EL PARTIDO BAYER LEVERKUSEN VS BAYERN MÚNICH

Si bien no pudo ampliar su cuenta, debido a que terminó siendo expulsado a los 84 minutos (doble amonestación), Luis Díaz se consolida como uno de los mejores anotadores del campeonato alemán. Brillantez total la del cafetero.

Luis Díaz en la tabla de goleadores de la Bundesliga

Pos.FutbolistaGolesPartidos
1.Harry Kane30Bayern Múnich
2.Luis Díaz15Bayern Múnich
3.Denis Undav15Stuttgart
4.Serhou Guirassy12Borussia Dortmund
5.Haris Tabakovic11B. Monchengladbach

Buena lucha entre Luis Díaz y Denis Undav por ese segundo lugar en la tabla de goleadores. Claro está que el colombiano dará ventaja la jornada siguiente, debido a que tendrá que cumplir con su fecha de sanción por la roja recibida.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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