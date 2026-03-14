Luis Díaz marca y salva al Bayern Múnich ante Leverkusen: vea la tabla de goleadores en Bundesliga. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) / Dean Mouhtaropoulos

Agridulce jornada para Luis Díaz en la Bundesliga. Si bien marcó el gol del empate para Bayern Múnich en su visita al Bayer Leverkusen (1-1), sobre el cierre del encuentro vio la cartulina roja por simular dentro del área.

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Es preciso recordar que antes de anotar el tanto definitivo del encuentro, a Lucho le fue invalidada una asistencia (pase a Harry Kane) por revisión en el VAR. Justamente, se determinó mano del inglés en el inicio de la jugada, razón por la cual no valió nada de ahí en adelante.

Pero el fútbol trae revancha y Díaz la aprovechó. Un terrible despeje del arquero Janis Blaswich quedó en poder de Michael Olise, quien de inmediato habilitó al guajiro. Este ingresó al área y connun sutil toque definió cruzado. Alegría total para un equipo que merecía el empate.

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Si bien no pudo ampliar su cuenta, debido a que terminó siendo expulsado a los 84 minutos (doble amonestación), Luis Díaz se consolida como uno de los mejores anotadores del campeonato alemán. Brillantez total la del cafetero.

Luis Díaz en la tabla de goleadores de la Bundesliga

Pos. Futbolista Goles Partidos 1. Harry Kane 30 Bayern Múnich 2. Luis Díaz 15 Bayern Múnich 3. Denis Undav 15 Stuttgart 4. Serhou Guirassy 12 Borussia Dortmund 5. Haris Tabakovic 11 B. Monchengladbach

Buena lucha entre Luis Díaz y Denis Undav por ese segundo lugar en la tabla de goleadores. Claro está que el colombiano dará ventaja la jornada siguiente, debido a que tendrá que cumplir con su fecha de sanción por la roja recibida.