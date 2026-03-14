Activan petardo en la vía entre Curumaní y San Roque, Cesar

Un artefacto explosivo fue activado en la vía que comunica al municipio de Curumaní y San Roque, en el departamento del Cesar, en un hecho que es investigado por las autoridades como un posible atentado terrorista.

La información fue confirmada por el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, quien señaló que tras conocerse la situación se estableció contacto inmediato con la Policía y el Ejército para verificar lo ocurrido en el sector.

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De acuerdo con el funcionario, el artefacto fue activado cerca de una infraestructura vial, pero afortunadamente no dejó personas lesionadas ni daños materiales.

Tras la explosión, las autoridades acordonaron el área mientras unidades de la Policía y del Ejército realizaban una inspección para descartar la presencia de otros artefactos explosivos en el lugar.

Inicialmente, la vía fue cerrada de manera preventiva mientras se adelantaban las verificaciones de seguridad. Sin embargo, luego del recorrido realizado por personal especializado, el corredor vial fue habilitado nuevamente y el tránsito de vehículos se restableció con normalidad.

El secretario de Gobierno también indicó que, según información preliminar, pocas horas antes del hecho había un puesto de control de la Policía de Carreteras en ese mismo tramo, por lo que una de las hipótesis que se analiza es que el artefacto hubiera sido instalado con la intención de generar un ataque contra los uniformados.

“Hace aproximadamente tres horas había un puesto de control de la Policía en ese sector. La investigación tendrá que determinar si esta carga había sido colocada para causar afectaciones a los policías que estaban en el lugar”, precisó.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer qué grupo armado ilegal podría estar detrás del hecho.

Entre tanto, desde la Gobernación del Cesar aseguraron que la situación de orden público en el resto del departamento se mantiene en calma.