Autoridades evalúan reclutamiento de menores en Barranquilla: habrá mesas de trabajo

Diferentes autoridades departamentales y distritales se reunieron para abordar la problemática del reclutamiento de menores. Habrá otras mesas de trabajo.

En la reunión, que lideró la Fiscalía, se advirtió que esta problemática se presenta en Barranquilla, y en los municipios de Malambo, Soledad y Juan de Acosta.

“Las instituciones estamos trabajando de manera articulada para abordar la situación del reclutamiento e instrumentalización de menores de edad y fortalecer la prevención y judicialización de defensas conductas”, indicó Daniel Gómez Acuña, director seccional de la Fiscalía.

Habrá otras mesas de trabajo

Las autoridades acordaron realizar otra mesa de trabajo la próxima semana en donde se seguirá abordando esta problemática, pero también buscar soluciones y medidas para contrarrestar el reclutamiento.

La reunión interinstitucional se lleva a cabo luego de la muerta de las hermanas Hernández en el municipio de Malambo. Por este caso ha sido aprehendido un menor de 17 años y otro más fue dado de baja en Venezuela tras enfrentamientos con la Policía, y un adulto de 19 años está a la espera si es enviado a la cárcel.