“Volveremos a casa”: la canción y campaña de expectativa que promueve Montería tras la emergencia

“Volveremos a casa”: la canción y campaña de expectativa que se promueve en Montería tras la emergencia. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

Ante el complejo panorama que enfrenta la ciudad de Montería por cuenta de las inundaciones que han dejado más de 20.000 familias damnificadas, varios artistas cordobeses decidieron unir sus voces para enviar un mensaje de esperanza y solidaridad a las familias que hoy enfrentan esta emergencia.

Se trata de la canción y campaña de expectativa “Volveremos a Casa”, compuesta por Sandra Bruno y Mario Pinedo, “una iniciativa musical que busca acompañar emocionalmente a la comunidad y recordar que, a pesar de las dificultades, Montería es una ciudad resiliente que siempre encuentra la forma de levantarse”.

La canción también reúne el talento de Adriana Lucía, Lynna Mercado, Álex Martínez y Seven, quienes decidieron sumarse a este proyecto artístico.

“Volveremos a Casa es un mensaje de fe y de unidad para todas las familias que han resultado afectadas por la emergencia invernal, especialmente para quienes han tenido que abandonar temporalmente sus viviendas mientras avanzan las labores de recuperación en los barrios impactados por las inundaciones”, detalló la administración municipal.

Asimismo, se informó que “a través de esta canción, los artistas buscan transmitir un sentimiento colectivo de apoyo y acompañamiento a quienes hoy atraviesan momentos difíciles, recordando que Montería ha demostrado a lo largo de su historia que, incluso en medio de la adversidad, siempre prevalece la solidaridad de su gente”.

Más de 200 personas aún permanecen en albergues temporales en la ciudad de Montería.