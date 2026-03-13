“El Gobierno Nacional nos escuchó”: alcalde de Montería sobre decreto para atención de emergencia

“Gobierno Nacional nos escuchó”: alcalde de Montería sobre decreto para atención de emergencia. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó la expedición de los decretos por parte del Gobierno Nacional que permitirían flexibilizar el uso de algunas rentas de destinación específica de municipios y departamentos, “una medida que abre nuevas posibilidades para fortalecer la respuesta ante la emergencia y acelerar la recuperación de los territorios afectados”, resaltó la administración municipal.

A través del decreto, el Gobierno le da más facultades a gobernadores y alcaldes para tomar decisiones rápidas en materia presupuestal, financiera y tributaria. De este modo, las entidades territoriales podrán reorientar rentas con destinación específicas para financiar la atención de la emergencia hasta este año.

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Asimismo, las entidades territoriales podrán pedir créditos de tesorería hasta por 15% de sus ingresos corrientes, pagarlos hasta el año fiscal siguiente, sin autorizaciones.

Además, los alcaldes y gobernadores podrán diferir el pago de impuestos locales de 2026 y 2027 sin intereses, así como condonar o reducir intereses y sanciones para facilitar el pago de deudas tributarias.

“El Gobierno Nacional atendió nuestro llamado como mandatarios y expidió decretos que permiten flexibilizar el uso de algunas rentas de destinación específica de los municipios y departamentos para seguir enfrentando la emergencia que hemos atendido desde el día uno”, expresó el mandatario.

“Agradezco al presidente Gustavo Petro y a todas las entidades del Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Hacienda, por escuchar a los territorios y entender que situaciones extraordinarias como las que vivimos requieren medidas extraordinarias. Los efectos que dejó esta emergencia, especialmente en la economía de muchos hogares y negocios, así como en nuestro entorno ambiental, son cicatrices que debemos ayudar a sanar”, agregó.

El alcalde Kerguelén advirtió que la emergencia dejó solo en Montería más de 20.000 familias damnificadas. Más de 200 personas aún permanecen fuera de sus hogares en la capital de Córdoba.

“Desde la Alcaldía de Montería ya tenemos un plan en marcha, que hemos venido ejecutando con los recursos disponibles. Ahora, con estas herramientas que permiten utilizar rentas específicas para atender la emergencia, vamos a acelerar el paso para recuperar nuestros barrios, apoyar a las familias afectadas y seguir trabajando para que Montería vuelva a brillar y todos puedan volver a casa”, concluyó.